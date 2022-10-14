33歲的簡幗儀（Lilian）在香港有「最美設計師」封號，最近各地陸續解封，許多名人也都開始分享出國玩的心得，簡幗儀第一站首選泰國，昨(13日)她曬出自己穿比基尼的辣照，小蠻腰看似超不科學，但後來她更附上了影片，可見她不論在照片或影音中身材都一樣好，火辣曲線讓人稱羨，也證明了絕無P圖。

簡幗儀過去被港媒封為「香港版三上悠亞」，她人美氣質佳、身材前凸後翹，又是工作上的女強人，有個人工作室，還有設計衣服長才，最專長是做婚紗設計，想當每個女孩心中的「神仙教母」，但在香港理工大學時裝及紡織系以碩士學位畢業的她，也曾被抓包凸槌，2018年她在IG發文，把「驕傲」的英文「Proud」誤拚成「Pround」，仍不減她的高人氣。

簡幗儀在影片中身材依舊火辣。（圖／翻攝自liliankan IG）

簡幗儀不僅是設計師，每年還會出版一本散文集，被譽為有顏又有腦的才女，而先前因新冠肺炎疫情，眾人幾乎無法出國長達快3年，今年8月簡幗儀就曬出自己的比基尼照，透露人在飯店泳池，寫下：「好像去了泰國度假屋，好放鬆」，也暗示若能出國，首選地點就是泰國。

最近簡幗儀終於如願到泰國旅遊，昨她曬出自己穿藍色比基尼的辣照，表示：「這次真的到泰國啦」，可見心情之雀躍，而照片中她身材依舊，一身白色雪膚加上33C上圍，讓人看了目不轉睛，沙漏型的曲線女人味十足，其中她也貼了自己泡在泳池走上岸的影片，可見身材並未經過P圖加工，網友紛紛留言說：「血流不止」、「女人都流鼻血」、「Welcome to Thailand」、「好犯規!!太靚了吧!!」。