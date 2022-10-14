私立中州科技大學涉嫌以高額獎學金吸引烏干達學生來台就讀，結果獎學金跳票，十多名學生繳不出學費，還被送到工廠淪為過勞黑工。彰化地檢署今偵查終結，依涉犯違反人口販運防制法起訴中州科大學柴姓學務長及前推廣中心藍姓主任、林姓行政主管，另依涉犯貪汙治罪條例起訴苗栗縣政府及青年發展處涂姓副處長和廖姓科員等人。

此案事後又爆出案外案，彰化地檢署年事後又查出苗栗縣府勞青處疑在勞工安全檢查業務中涉嫌「放水」，將副處長涂榮輝等6人帶回調查事後以涉有貪瀆之嫌收押。

專案小組調查，中州科大涉嫌以高額獎學金及校外打工實習機會，吸引烏干達學生來台就讀，學生因獎學金跳票，為支付十萬多元來台欠款費、高額學雜費及生活費等，被迫超時工作，到工廠連上5天大夜班、每月工時長達190小時，還遭剋扣薪資淪為黑工。另原約定英文上課，卻在周一到周三上聽不懂的中文課。

烏干達學生在專案小組搜索當天，遞交陳情信給檢察官及移民署，表示來台是羨慕台灣科技、經濟成就，盼獲取相關知識回國貢獻所學，改善烏干達現狀和造福同胞，沒想到來台竟成了超時的廉價黑工，還常餓肚子。

起訴書指出，本案的被告分別以違反人口販運防制法、刑法加重詐欺取財、違反貪汙治罪條例、違反個人資料保護法、刑法公務員洩漏國防以外之秘密、行使公務員登載不實文書等罪嫌提起公訴。苗栗縣政府青年發展處涂姓副處長則涉犯貪汙治罪條例，有逃亡及串證之虞，已遭法院羈押禁見。