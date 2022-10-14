新北市政府為推廣無形文化資產，每年都會補助傳承演出計畫，其中「京劇（梅派）京胡藝術」將於本周日下午2時30分在新北市新店區馬公運動中心演藝廳，舉辦成果發表會，由吳明生藝師帶領學藝一年的學員沈詩珊、吳思偉、龍奕，演出梅派經典戲曲《鳳還巢》、《洪羊洞》、《女起解》等精彩選段，為讓觀眾聚焦於樂器及唱腔，演員們皆未施粉墨扮裝，全程採清唱方式進行，有興趣的民眾不妨前往，一睹藝術盛宴。

新北市文化局局長龔雅雯表示，吳明生15歲時由前場轉為後場京胡琴師，曾任陸光劇校及陸光劇團文場領導首席京胡琴師，後於國立臺灣戲曲學院任教，曾伴過的名角有魏海敏、王海波、唐文華等，2020年經新北市政府公告認定，成為傳統表演藝術「京劇（梅派）京胡藝術」保存者。

龔雅雯說，吳明生退休後仍持續留在學校指導後進，秉持「口傳心授」及「中字理論」之教學理念，理論與實務並重，突破京胡之傳統教學法，讓學生更容易體會並實現梅派京胡之韻味。

文化局表示，京胡是京劇文場音樂的領奏樂器，琴師往往與演員相得益彰，而梅派京劇的唱腔深入人心，唱功圓潤，琴師的伴奏琴音更是演唱者的最大助力，「京胡琴師要懂戲懂唱，演出時才能與演員同步同調，搭配唱者調整出最適合的調門，運用靈活弓法、指法，完美烘托出演員的唱腔韻味」。

文化局強調，吳明生拉奏樂器至今仍堅持使用傳統「絲弦」，並未跟隨潮流改用「鋼弦」，才讓圓潤有厚度的傳統京胡「老味兒」得以在台灣保存下來，並經常與文化局合作推廣傳統表演藝術，透過年度補助計畫，指導更多有心向學的年輕學子，將梅派京胡藝術傳承下去。