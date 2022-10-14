明明愛情已經不在了，卻還是執著地不肯放手，頻頻回頭，糾纏前任，希望有新的一次機會能挽回，《摘星工廠》運勢專欄指出雙魚座、金牛座、天蠍座會因為分手後很不甘心，會希望對方能回心轉意，自己讓步也在所不惜，但為時已晚。

▍雙魚座

在戀情剛開始的時候，就會犧牲很多、付出很多的雙魚座，分手後會非常不甘心，因為長久付出只換來殘酷的結局，他們會天真地希望對方能回心轉意，要自己妥協也可以，殊不知已轉身的前任，會很反感藕斷絲連的關係。

▍金牛座

金牛座容易鑽牛角尖，愛情中也容易鑽進一個無底的黑洞，各種糾結，就是不會放過自己，固執不已的金牛座，分手後會傷心，並糾纏著前任苦苦哀求，不死心的他們，希望能重歸於好，也可能為了報復。

▍天蠍座

天蠍座愛一個人，會愛得非常深，不會輕易放手，被分手的天蠍座，在恨意產生前，放不下對方，會盡一切要求復合，為了達到目的，天蠍座會拋開自尊，放低姿態、能糾纏就糾纏，真的無法挽回後，才會認了，然後恨自己、恨對方。