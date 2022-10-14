亞泥(1102)努力推行節能減碳作業，旗下子公司包含亞東預拌混凝土、遠龍不鏽鋼、南華水泥、亞利預鑄製品、嘉惠電力及富民(達)運輸等公司，也紛紛落實節能目標，以2021年為例，亞泥子公司一共推出16大項節能方案，達成溫室氣體減量超過九萬公噸，相當於至少230座大安森林公園一年碳吸收量。

在臺灣，據統計，水泥製造過程中，二氧化碳總排放量約占全國總排放的3%～4%，其中，燃煤和用電加起來，碳排放約占四成，高溫鍛燒熟料過程中，石灰石分解的二氧化碳排放占比最大，約占六成，因此水泥業被視為減碳相對不易的產業。

亞泥積極面對，務實地從本業著手，透過執行循環經濟，大量使用替代原料和燃料，降低熟料燒製過程的碳排放，同時持續研發推廣各式低碳水泥，不但是國內第一也是唯一生產低碳墁砌水泥的廠商，還推出低碳卜特蘭石灰石水泥，並成功外銷美國；目前正規畫採取再碳酸化負碳技術等策略，結合下游產業，執行混凝土減碳和營建設計減碳，打造完整的淨零共好產業鏈。

亞泥響應政府再生能源政策，利用自有的水泥廠房將在2023年完成建置太陽能發電系統，合計裝置容量3.7MW，以實際行動降低用電碳排。此外，亞泥也通過ISO 50001能源管理系統驗證，有節奏地推動節能措施，根據亞泥估算，花蓮廠於2021到2022年間，執行的節電計畫，包括風車變頻控制、高效選粉機、鍋爐管群等改善工程，每年可節省2700萬度電。

亞泥指出，全力朝淨零永續邁進，並且與時俱進，以創新經營思維，創造水泥產業嶄新可能性，透過執行循環經濟發揮企業正面價值，改變外界對水泥業高碳排的刻板印象。