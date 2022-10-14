民進黨新竹市長參選人沈慧虹14日至金山寺參香，針對高虹安批評過去7年多未改善交通，沈慧虹表示，一聽就知道高虹安沒行政經驗，建設需要累積，不是一蹴可幾，沈慧虹也批，高虹安僅用政見牆上170字交通政策，就幻想能改善新竹交通，也借用柯文哲的話向高虹安喊話，「20多年造成的問題，不要幻想一下子解決」。

沈慧虹指出，過去和市政團隊7年多來盡心盡力，做好市政工作，完成公道三打通、寶山路調撥車道、光復路時制重整、經國橋智慧交通、新建香山三姓橋路、打通台68南寮大道等，最近她也提出交通「12345」政策，都是經過專業評估、具體可行的方案。

沈慧虹也說，高虹安過去8年從未在新竹生活，參選市長就不斷否定新竹的改變，還幻想用政見牆上僅170字的交通政策，就要改善新竹交通，沈慧虹強調，專業政見要評估、考慮可行性，更要做好功課，不能喊喊口號。

沈慧虹也要問身為內湖人的高虹安，內湖同樣因產業發展導致交通壅塞，以她的體感而言，覺得內湖交通有改善嗎？

至於民眾黨立委蔡壁如論文遭校方撤銷，沈慧虹表示，民眾黨就是雙標的政黨，她也想問高虹安，「妳相信蔡壁如嗎？」