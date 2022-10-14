時力台北市議員參選人劉仕傑揪眾到場「路過」拉白布條抗議。（廖素慧攝）

曾涉及職棒假球案、綽號「雨刷」的嘉義縣議員參選人蔡政宜，14日舉辦競選總部造勢活動，遭台北市議員參選人劉仕傑揪眾到場「路過」拉白布條抗議。蔡政宜對此表示，犯的錯已受法律制裁，希望有機會為鄉親服務。

無黨籍蔡政宜參選嘉義縣第4選區（朴子、東石、六腳）縣議員，今天在東石鄉三家村舉辦競選總部成立造勢大會，現場有約逾2000人，蔡政宜的叔叔、前高雄市議員蔡慶源到場站台，並授戰旗給蔡政宜，場面熱鬧。

蔡政宜表示，以往犯的錯已受到法律制裁，這次決心參選縣議員，重新做人，希望鄉親給他機會為大家服務。

劉仕傑則與時力嘉義市黨部的人員「路過」蔡政宜的競總成立活動現場，用麥克風大聲呼口號要下架「雨刷」，並拉「今日毀職棒明日毀嘉義」白布條表達抗議。

劉仕傑說，他是兄弟象球迷，蔡政宜是2009年職棒假球簽賭案的主謀，恐嚇、威逼、利誘職棒球員打假球，是傷害台灣職棒的人，要出來參選，無法接受，更不想讓蔡政宜當選縣議員後有魚肉鄉里、傷害台灣社會的機會。

警方動員大批警力在現場戒護，避免雙方擦槍走火，雙方各自訴求，造勢活動落幕，未發生任何