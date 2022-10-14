捷運萬大樹林線樹林段今進行開工動土典禮，未來不僅可整合北北桃都會區的運輸效益，新北市民也可在新莊線迴龍站及板南線土城站轉乘，雙北市核心區通勤時間將縮短30分鐘。（蔡雯如攝）

捷運萬大中和樹林線橫跨台北市、新北市，工程分為2期興建，其中第二期的樹林線樹林段順利招標，今舉行開工動土典禮，未來不僅可整合北北桃都會區的運輸效益，新北市民也可在新莊線迴龍站及板南線土城站轉乘，雙北市核心區通勤時間將縮短30分鐘。

北捷指出，第一期的捷運萬大中和線目前進度已達62％，預計2026年中旬通車，捷運樹林線則分為土城段、樹林段兩個區段標，樹林段路線全長6.6公里，設有8座車站，從板橋區溪城路LG14站延伸至新莊迴龍LG21站，全程採高架興建。

另外，新北樹林線與萬大中和線將在LG08中和高中站銜接，可一車直達新店、淡水線的交會站捷運中正紀念堂站，可與環狀線中和站、板南線土城站、新莊線迴龍站銜接轉乘，通達新北三環六線的各個地方。

北捷強調，萬大線完工後，雙北通勤時間將大幅縮短，板樹體育館LG14到LG21迴龍站轉乘新莊線，捷運行車約11分鐘、公車行車約35分鐘；板樹體育館LG14到LG01中正紀念堂站轉乘松山新店線／淡水信義線，捷運行車約27分鐘、公車行車約1小時15分鐘。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜今也共同出席開工典禮，希望工程如期如質完成。柯文哲表示，捷運萬大線是由台北市府設計興建，新北市府出資轄內軌道建設，受到疫情、台積電、俄烏戰爭影響，3年來平均物價漲20％，直接影響捷運工程，慶幸樹林段順利標出。

柯文哲說，未來LG21迴龍站除了可以轉乘新蘆線，還會與桃園捷運棕線轉乘，打造共構車站，開工只是里程碑，未來雙北將運用TOD計畫，將捷運、幹線公車當作主力，讓北台灣路網緊密結合。

新北市長侯友宜說，捷運新北樹林線樹林段歷經5次流標，新北市增加52億元才順利決標，目前樹林段、土城段總計畫經費已達549億元，中央補助172億元，其餘新北出資，由於土城段有較多地下路段，招標預算增加82億元仍然不夠，將重新調整，10月底再度招標。

侯友宜強調，樹林段沿途跨越一處台鐵及高鐵，施工難度高，因此他一定會緊盯施工安全性、交維等項目，未來捷運萬大線、捷運汐止線、五泰輕軌等建設完成後，新北市將成為全台捷運路網密度最高的縣市，期盼新北市2030年能達成三環六線路網願景，完成139公里軌道、 121座車站，每10萬人能擁有3座車站，與東京、首爾齊平，超越新加坡，成為國際級大都市