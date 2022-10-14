自稱外籍機師的「William」表示因戰爭受傷住院需要用錢，騙取汪婦的同情心。（中市警二分局提供／潘虹恩台中傳真）

65歲的「吳老師」為愛出面向另1名掉入網路愛情陷阱的8旬汪婦（化名）拿取15萬元現款。（中市警二分局提供／潘虹恩台中傳真）

警方獲報當場將吳老師逮捕，保住汪婦15萬老本，訊後依詐欺罪嫌將吳老師移送台中地檢署偵辦。（中市警二分局提供／潘虹恩台中傳真）

日前台中市2名女子落入同一場愛情騙局，65歲自稱退休的「吳姓女老師」為愛鋌而走險，受到假扮外籍機師的「William」的指示，出面向另一名掉入網路愛情陷阱的8旬汪婦（化名）拿取15萬元現款；警方獲報尾隨在後，當場將吳老師逮捕，訊後依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

中市警二分局育才派出所員警陳琪丰、莊明霖日前接獲民眾家屬王女（化名）報案，稱其母親遭人感情詐騙，不但已赴銀行領取新台幣15萬元，並與吳女約定於前一日交付款項；據了解，王女已有打電話「警告」吳女，並告訴吳女「我已經報警了」、「所以妳要去拿，妳就等著進警局」，未料吳女竟與汪婦另約28日拿錢。

經警方調查，汪婦在交友軟體WhatsAPP認識自稱外籍機師的「William」，對方表示因戰爭受傷住院需要用錢，騙取汪婦的同情心，並請汪婦將錢交給他的友人「吳老師」；汪婦聽信後赴銀行提領了新台幣15萬元，並與吳老師取得聯繫，約定於住家內給錢。

警方指出，吳老師甚至寫了1張假借據給汪婦，謊稱與汪婦是朋友間借貸關係，企圖規避刑責，所幸及時攔阻成功，訊後將吳老師依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

員警告知汪婦，詐騙集團通常在網路上先加好友後，照三餐噓寒問暖，讓被害人覺得遇到真愛，後再謊稱受傷、生病等話術，要求被害人幫忙，汪婦才恍然大悟，表示因年紀大了身邊想要有人陪伴，卻因此差點將退休老本白白送人。

中市警二分局呼籲，網路資訊十分發達且個資不易保密，若接到陌生網路交友等訊息、陌生人與你攀談，都要提高警覺，尤其是對方找名義要求匯款、轉帳到陌生帳戶，切勿受騙上當，若有接到相關訊息，請撥打165反詐騙專線，或至附近派出所請求警方協助。