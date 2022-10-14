市長黃偉哲（左二）今天到麻豆國小，了解新建中央廚房的運作情形。（張毓翎攝）

台南麻豆國小中央廚房14日落成啟用，供應麻豆國小等8所學校逾2500名師生的營養午餐。（張毓翎攝）

台南麻豆國小中央廚房14日落成啟用，供應麻豆國小等8所學校逾2500名師生的營養午餐，迄今全市中央廚房已增至55所，聯合供餐及學校營養午餐自辦的比例，皆位居全台之冠，市長黃偉哲出席落成典禮，期許新建中央廚房後，不僅能減少學校午餐營運的人力負擔，也確保孩子吃得飽、吃得健康。

黃偉哲說，台南46％的學校是小校，想蓋一個廚房，人力成本和經費龐大，維持運作辛苦，最後辦到大家都累了，乾脆請團膳業者，因為請團膳業者的成本更高，可能會影響學生營養午餐的質和量，所以新建中央廚房的好處，是整合中心學校跟周邊小校，有效降低成本，讓孩子用較實惠的價格，吃到很好的營養午餐。

今日啟用典禮由黃偉哲偕同市府教育局長鄭新輝、麻豆國小校長王誌鴻等人見證這份教育成果，鄭新輝說，南市府致力於推動午餐中央廚房化，透過校際合作方式，以「經濟共享」概念，減少學校午餐人力負擔，台南111學年度已增設至55所中央廚房，聯合供餐比例73％、自辦比例達93.8％，兩項數據都位居全台之冠。

王誌鴻說，這次新建的中央廚房總經費3800萬元，中央補助2300萬元，其餘1500萬元由市款支出，相較過去麻豆國小的舊廚房，新的中央廚房不但變得新穎明亮，也更通風，供應本校、下營、中營、東興、甲中、賀建、大山和港尾國小共8所小學，每天中午由5條運餐路線同步載送新鮮美食，溫暖孩子的胃。