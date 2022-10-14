民眾可以透過儀器測量身體數據，並上傳到雄健康3.0共照雲上。（楊舒婷攝）

共照雲與市聯醫、心衛中心開發的LINE聊天機器人，是以AI人工智慧輔助對話系統，提供關懷服務、門診追蹤提醒、遠距看診等功能。（楊舒婷攝）

高雄市政府與先進醫資股份有限公司攜手打造「雄健康3.0共照雲」，「以人為本」作為出發點，利用AI人工智慧打造健康管家服務。雄健康3.0共照雲至今已超過29萬人註冊，註冊族群中高齡人口達6至7成，民眾可透過共照雲的LINE系統諮詢醫療問題，全方位的照顧到身心靈的健康。

健康3.0共照雲系統串聯了70種以上的醫療設備，提供超過50種照護服務模組，共照雲與市聯醫、心衛中心開發的LINE聊天機器人，是以AI人工智慧輔助對話系統，提供關懷服務、門診追蹤提醒、遠距看診等功能，民眾還可以使用智能照護系統、醫療臨床保健、健康數據存摺、第三方健康照護數據等功能，為自己的健康做把關。

副市長林欽榮表示，雄健康3.0共照雲最大的意義是把智慧醫院跟共照做結合，民眾可以在系統上為自己的健康狀況做查詢、了解，現在系統已經開發了29個模組，29個模組中包括了通訊、心靈雞湯、機器人對話等，每個模組都能夠與每個醫院相互應用。目前高雄市已經有140幾個社區據點都設有此服務系統，因此更能照顧到高雄市的高齡人口，此項系統會持續發展，未來也會將此計畫推展到海外，造福更多人。

先進醫療總經理黃兆聖表示，希望透過健康3.0共照雲把醫療和社區長照能量串聯起來，最重要的是可以進入社區以及個人，所以數據能夠共享是共照雲最大的特性；共照雲上也已經有許多工具，讓合作的醫療系統不用再開發新的核心功能，可以直接從共照雲上發展客製化、特色化的醫療服務，這是共照雲對於醫療的最大特性。