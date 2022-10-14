新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣14日新增1213例COVID-19本土案例，分別為576名男性、637名女性，年齡分布在0歲至95歲，12歲以下182名、65歲以上80名，確診者集中在18到64歲青壯年為主，約占71％。衛生局15日將在竹北市中興里集會所及新竹縣婦幼館開設2場次COVID-19疫苗社區接種專案，僅提供COVID-19疫苗接種服務。

新增1213例分布在竹北市493例、竹東鎮183例、湖口鄉192例、新豐鄉130例、新埔鎮52例、關西鎮53例、芎林鄉26例、橫山鄉18例、寶山鄉31例、北埔鄉19例、峨眉鄉5例、尖石鄉3例、五峰鄉8例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1540人、居家照護列管人數4334人。統計至10月13日，竹縣累計確診人數19萬667人。

15日在竹北市中興里集會所及新竹縣婦幼館開設的2場次COVID-19疫苗社區接種專案，僅提供COVID-19疫苗接種服務。其中中興里集會所5歲至11歲兒童BNT疫苗，安排在11時10分至12時。新竹縣婦幼館12歲以上Novavax疫苗安排在10時40分至11時、12歲以上BNT疫苗安排在11時10分至11時40分，請家長帶幼兒前往接種站務必依預約時間前往，以避免擁擠群聚及久候。

另衛生局規畫15日、16日，由新竹縣各鄉鎮市衛生所開設流感疫苗與18歲以上莫德納次世代雙價疫苗接種專診，提供符合第1階段公費流感疫苗接種對象，以隨到隨打方式同時提供流感與次世代雙價疫苗接種服務，兩種疫苗可左流右新，同一天施打在不同手臂同時接種。詳細接種時間及地點請至新竹縣政府衛生局網頁的業務專區、疾病管制業務、預防接種查詢。

衛生局表示，中央流行疫情指揮中心宣布自10月13日起，全球嚴重特殊傳染性肺炎旅遊疫情建議等級調降至第2級警示，提醒國際間仍存在COVID-19傳播風險，呼籲國人出國旅遊時，應採取完整接種新冠疫苗等加強防護措施，以維護個人健康。另外，入境國人或旅客採0＋7自主防疫，最新自主防疫指引可至新竹縣衛生局網站防疫專區的防疫政策查詢。