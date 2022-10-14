原昕建設第三大作「原昕.吾為」，預期於2024年底完工，地段近倚家樂福，坐攬三井outlet商圈，磁吸高科技產業園區工作者目光。房型主打4房43坪，深受小家庭青睞，面寬3.5米相當遼闊，再用酒櫃、書房、獨立廚房打造生活雅趣。附近心語仁愛幼稚園、頭湖國小、林口國中、林口高中完成升學一條龍，為孩子教育精打細算。「原昕.吾為」擁有超低公設比31.9%，以務實的精神雕琢建設，同時佈局地段，在機能、生活、學區無微不至。

「原昕.吾為」位於民權路與文化三路二段41巷間，佇立林口機能燙金地段，步行5分鐘抵達家樂福，車程3分鐘便能享受三井outlet採買雅致，附近商城、戲院、餐廳繁華迤邐，實現生活百態櫥窗榮景。周圍東森國際、三井不動產與三立影城投資240億，打造影視園區創造15000工作機會，另外，從仁愛路出發至高科技產業園區便捷，住戶接軌華亞科技園區擴地計劃，滿足上班族剛性需求。通勤除了A9林口捷運站與國道1號，未來新北市府拓寬105縣道，讓住戶體會四通八達的飛馳快感。

「原昕.吾為」位於民權路與文化三路二段41巷間，佇立林口機能燙金地段，步行5分鐘抵達家樂福，享受生活採買雅致。(圖/原昕.吾為提供)

「原昕.吾為」3-4房規劃，主打4房43坪，配合附近學區吸引小家庭定居目光，房型挑高3.1公尺，更有雙陽台與降板浴缸凸顯空間無垠，加上客廳可與1房打通，作為半開放閱讀室吸睛。當進屋環視，客廳不只展露書香滿溢氛圍，更有通透遼闊之感，最後配合大門旁酒櫃，讓收藏品畫龍點睛，用精實的佈局創造品味生活。此外，廚房規劃也別具巧思，獨立式烹飪格局讓下廚者專心於刀工，更醞釀飯廳等待的家人期待感，實現開伙樂趣無限。後陽台使用耐用手搖式曬衣架，高低上下自由調整，是家事幫手。「原昕.吾為」4房規劃不只是物理精巧，更重視小家庭生活細節，設想實際生活感，回到建築應有溫度。

升學一條龍是「原昕.吾為」的黃金配套，從心語仁愛幼稚園、頭湖國小、林口國中、林口高中完成夢寐以求的生涯教育線，且雙語教育資源充沛，英文補習班毗鄰門口民權路，讓孩子贏在起跑點，未來接軌國際。同時附近綠意豐富，翰林公園、力行公園、第二運動公園、扶輪公園、林口社區公園等大綠地充足，放學休憩能夠轉換心情，想像一家人踏青漫步，並肩走在公園幽徑，實現家庭和樂的美麗願景。

升學一條龍是「原昕.吾為」的黃金配套，頭湖國小主打雙語教育，幾乎年年額滿受到許多書香家庭青睞。(圖/原昕.吾為提供)

「原昕.吾為」以務實的精神雕琢建設，擁有超低公設比31.9%，真正讓住戶在低調奢華的空間中找到瑰寶，大廳挑高6米相當氣派，裝飾以現代幾何與金屬材質配合古典冷調。停車位充足且與時俱進，擁有電動車充電建置。室內配備選擇Clean up廚具、INAX衛浴、Blum五金廚具、白馬磁磚、力霸5+5膠合玻璃。

接待中心：林口區文化三路一段、仁愛路二段口

貴賓專線：02-2608-9000