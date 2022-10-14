台中市市長盧秀燕推行城市運動不遺餘力，更將相關政策定為任內重大目標。盧昨（13）日宣布，太平兒童暨國民運動中心正式動工。盧指出，太平區已是台中人口第四大區，基礎建設必須加速跟上人口速度，她承諾過「讓開不了工的開工，讓完不了工的完工」，必會持續努力加速建設。

盧秀燕昨日在臉書發文表示，太平兒童暨國民運動中心正式動工。台中是座酷城市，市府努力推動「酷運動」，台中的運動風氣越來越興盛，很開心跟大家分享，又一座國民運動中心開工了，這也是台中市第10座開工的運動中心。

盧秀燕強調，市民朋友期待10年的太平兒童暨國民運動中心，在她上任後重展規劃，加入為小朋友量身打造的運動空間，大人、小孩都能享受，尤其體力充沛的孩子們，需要專屬的場域運動，她也特別規劃「國民暨兒童運動中心」，是孩子們運動好去處。

對此，盧秀燕重申，太平區已經是台中人口第四大區。人口興旺，基礎建設就要加速跟上，她承諾過「讓開不了工的開工，讓完不了工的完工」加速建設、守護台中，讓大家一起努力。