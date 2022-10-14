談個戀愛，三番兩次都約不到，理由要嘛是沒空，要嘛是陪另一半，把朋友的事完全拋諸腦後，《摘星工廠》運勢專欄指出雙魚座、金牛座、雙子座容易重色輕友，一心只想要花時間在另一半身上，朋友的邀約時常都無法答應心裡很不是滋味。

▍雙魚座

雙魚座一旦陷入戀情，便不可自拔，一切大小事都以戀人為重，完全沒有了自己的生活和興趣，常碰面的朋友，雙魚座也會把朋友晾在旁邊，無法回應邀約，一昧的經營自己的愛情，遲早被朋友吐槽。

▍金牛座

金牛座一向很專注，沒辦法三心二意，談戀愛時，會把全部的心思都放在兩人身上，不自覺地忽略了身邊的朋友，金牛座只要剛談上戀愛，肯定是以對方為重，心想等一切都穩定了再找你們。

▍雙子座

當美妙的愛情來到時，雙子座很享受那份甜蜜跟新鮮感，沉浸一切樂在其中，一不小心就把友情拋諸腦後，不過，雙子座倒是很會為自己辯解：「現階段重心在對方身上，過段時間還是會把你們這些朋友寵上天的」。