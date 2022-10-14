許多民眾習慣用信用卡購買高鐵票，不過現行只能在發車前4天預購；台灣高鐵今（14）日宣布，即日起「標準車廂對號座卡友優惠」，可於發車前29天預購各車次，且比照一般對號座車票的預購規定，每逢周五及周六，即可至多預訂4周後至周日的車票。

「標準車廂對號座卡友優惠」提供旅客以銀行信用卡紅利點數折抵票價，最多可折減全票票價3成（等同票價7折）。

台灣高鐵「信用卡購票優惠」提供卡友以折抵紅利點數或支付部分費用等方式，享高鐵「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂升等優惠」2種優惠。旅客可透過台灣高鐵網路訂票系統及手機T-EX行動購票App「信用卡優惠專區」預訂，或至各車站售票窗口購買。

台灣高鐵提醒：各銀行優惠規則不同，本優惠專案是由系統先提供優惠票價，後續再由各發卡銀行依個別規定扣抵紅利點數，如紅利點數不足，發卡銀行將另外收取票價差額或升等費用；旅客務必事先確認有足夠的信用卡紅利點數，或有免費的優惠資格，以免影響權益。

以「商務車廂升等優惠」為例，如旅客乘車區間較短，或持敬老、愛心及孩童票者，依部分銀行升等條件就可能發生扣抵紅利點數或支付加價金額後，升等票價高於商務車廂原價。