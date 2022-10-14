台股上演絕地大反攻，在台積電(2330)法說略優於預期，重返5日線帶動下，指數開高震盪，指數最高衝上13221點、一度大漲逾400點，尾盤爆量134億元，終場台股收漲317.39點、報在13128.12點、成交量2067.02億元；台股周線翻黑、本周台股跌574點。儘管台股今順利重返萬三大關，但短線未突破10月11日高點13394之前，仍建議謹慎保守，下周宜留意美國指標性財報以及台灣9月出口外銷訂單數據。

權值股今在台積電上演報復性反彈下，齊聲喊漲，台積電法說釋出產業持續庫存去化訊息，下修今年資本支出規模10%至360億美元因應，但仍預期第四季及明年營運將成長，股價開高走揚，漲幅一度逾5%、最高衝上416元，重返5日線，終場收在412元；聯電(2303)勁揚逾6%，同樣站回5日線；聯發科(2454)開高走高，大漲逾7%；股王大立光(3008)法說指出10月、11月動能與9月相似，今股價同樣受到大盤反彈氣勢帶動，上漲逾3%；股后信驊(5274)開高後午盤漲幅略為收斂，收漲1.5%；面板股則有群創(3481)一馬當先，尾盤拉高、收漲5.6%，彩晶(6116)、友達(2409)亦漲，記憶體南亞科(2408)大漲逾7%。

今日電子股不論大型權值、中小型個股均掀起大反撲，IC設計股有亞信(3169)、譜瑞-KY(4966)、安格(6684)、智原(3035)、新唐(4919)、天鈺(4961)、立積(4968)、力智(6719)、創惟(6410)、凌陽(2401)等全數攻上漲停；ABF載板三雄欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)齊奔漲停。其餘還有晶睿(3545)、奇偶(3356)等均在題材助攻下攻頂。

航運股今有貨櫃三雄喊衝，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)均強彈逾5%，反倒是航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)跌逾3%，主要是反映市場對明年景氣的憂慮。

分析師表示，美國9月PPI及CPI都高於市場預期，市場預期美國聯準會9月升息3碼，美股上演史上第5大的單日大逆轉行情，美股四大指數K線出現多頭吞噬，帶動台股周五也利空鈍化上演出破底翻。台股有國安基金持續護盤，加上金管會強化限空令救市，台積電法說略優於市場預期，ADR上漲，也使得台股短線止跌，重回萬三關卡，但短線未突破10月11日高點13394之前，仍建議謹慎保守。

展望下周，美國第三季重量級財報陸續公布，市場預估增長幅度放緩，宜持續關注對於第四季釋出的展望。另外，下周台灣將也公布9月外銷訂單，預計受到全球央行激進升息抑制經濟衝擊，恐再度衰退。