台南「2022鵝香下營商圈嘉年華」產業文化活動將於23日登場，預計超過200家攤位。（張毓翎攝）

台南「2022鵝香下營商圈嘉年華」產業文化活動將於23日登場，預計超過200家攤位。（張毓翎攝）

台南「2022鵝香下營商圈嘉年華」產業文化活動將於23日登場，預計超過200家攤位配合公所，推出活動券及鵝香券等優惠好康，市長黃偉哲說，下營的台語發音為「A贏」，適逢選舉期間，相當適合把台南「下營」的各種特產，送給參選人，象徵「會贏」添吉利。

下營區擁有白鵝、紅葚、黑豆及綠柚四寶，以及知名「鵝肉公路」台19甲公路；黃偉哲說，下營有很多寶，像鵝肉、蠶絲等，這次下營商圈嘉年華，現場會發放鵝香券、商圈券，讓許多市民朋友都有小確幸，憑券去商圈消費、抵用，商圈的活動其實就代表庶民經濟，有其特殊的文化背景，歡迎大家下周日一起來逛逛。

下營商圈嘉年華由公所結合商圈、夜市自治會、農會及養鵝協會及在地店家共同舉辦，超過200多個攤位市集，展示農特產品、地方美食及手工藝品，商品證琳瑯滿目；下營區長李宗翰補充，本次活動亮點還有「鵝鄉之星」選拔活動，鼓勵學子走出3C束縛，勇敢秀出自己的才藝，在上帝廟公見證下，成為天鵝小公主、小王子。

另外，市府農業局結合下營休閒農業特色，15日先推出下營人文采風微旅行，為下營商圈嘉年華拉開序幕，包含弘昌碾米廠、白鵝生態農場、一畝田香草莊園、惠生泉有機菇場及下營農會。

農業局長李建裕說，「食農校育法」上路後，政府近年大力支持各項食農教育活動辦理，藉民眾在農事體驗過程中，學習農產品生產及實用知識，同時體驗農村之美。