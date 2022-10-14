新竹市政府近年投入逾1億元改造青草湖環境，為讓入口處更具明確識別性，旅客不會再轉錯彎，市府進行青草湖入口意象改造，同步拓寬轉角人行道至2.5公尺，延伸至煙波飯店出入口，使行人通行更安全。

青草湖具豐富自然景觀資源，過去缺乏系統性規劃，造成水域淤積、水質優養化等問題，市府向中央爭取經費，重新整頓青草湖周邊環境，清除湖底淤泥、水質淨化，於今年夏天重新開放。

然而市府城銷處指出，由於民眾前往青草湖，需由明湖路轉入775巷，過去因路口雜亂，加上舊有意象設施難以辨識、指向性不佳，經常發生來訪遊客找不到路「走過頭、轉錯彎」情形。

而全新入口意象就坐落在明湖路及775巷轉角人行道，以青草湖水岸意象設計，利用不同尺寸的金屬鋼板，做高低、前後錯落排列，「青草湖Green Grass Lake」文字，以深灰色背景搭配白色字體，呈現漫漫綠草規律地搖擺及湖面波紋流動感，讓民眾不再認錯路。

此外，因舊有人行道鋪面已老舊，且有路障阻擋動線，導致行人通行不易，為了更符合周邊社區民眾及遊客步行需求，工程也同步將明湖路人行道阻礙物清除，重鋪並拓寬轉角人行道至2.5公尺，延伸至煙波飯店出入口旁，改善行人走車道的窘境，提升安全。

代理市長陳章賢說，青草湖經改造後今夏重新開放，成為水陸域活動雙棲勝地，更榮獲日本「2022 GOOD DESIGN AWARD」大獎肯定，如今加上入口意象設施完成，相信能帶給市民朋友及旅客更好的遊憩品質，歡迎民眾周末造訪，享受青草湖的湖光山色。