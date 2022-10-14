外貿協會於華府舉辦首屆台灣形象展，貿協董事長黃志芳親率15家電動車業者組成「國家隊」，直攻美國傳統三大車廠所在地的底特律。參訪業者表示，我國在控制模組、影音、面板上很有機會，除了已有業者直接與對方簽下NDA(保密協議)外，也成功為未來幾年進入大廠供應鏈體系鋪路。

由15家相關業者組成的電動車參訪團，這次成功與通用（GM）、福特（Ford）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）、全球第七大的汽車一階供應商(Tier1)FORVIA面談，就採購、研發等進行交流。

外貿協會董事長黃志芳以此行「收穫滿滿」形容，不管是新創公司、大車廠都高度重視。這次國家隊有和碩這種大企業，也有中小型的格斯電池，不管是半導體、自動駕駛、智慧座艙、顯示器都讓車廠們驚艷不已。派出10幾個高階主管，與我業者分組座談。

車測中心經理鄧萬鈞表示，過去零組件供應商找傳統車廠，都被交代先去找下面一階供應商，一階又說你去找二階供應商。但現在電動車時代，這樣的關係起到革命性變化，像這次參訪廠商就有機會直接與三大車廠合作，以現在台灣ICT實力是可以有機會的。

43年老牌大眾電腦，12年轉型車用元宇宙，公司這次派出前瞻事業部總經理狄建暉隨團，他分享在底特律已與兩家新創公司簽署NDA(保密協議)。主打研發商品是要把抬頭顯示器從2D架構變成3D，以後導航地圖可以投射在駕駛者前方15到20公尺。

和碩車用事業處總經理賴哲彥則說，這趟最大感觸，就是三大車廠規模真的很大，他認為台灣在控制模組、影音、面板等，都有很大機會。主打創新鋰電池快充技術的格斯總監洪仕振表示，此行有接觸很多美國車廠與新創公司，甚至在台灣形象展直接接獲美國議員邀請做進一步詳談，很有收穫。