近日有車友發現大肚山1處山坡地，地上出現類似釘子尖銳物，疑似被人刻意埋在地上，導致很多人的輪胎被刺破。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

經警方查看，研判該批尖銳物應是早期廢棄農牧基樁，非人為蓄意埋設，並已通知大肚區公所檢視清理。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中大肚山坡埋鐵釘致多人車輪受害 警加強巡查

台中大肚山一處山坡地經常有越野車隊在此練車，近期疑被埋藏類似釘子等尖銳物，令許多民眾輪胎被刺破，有車友11日於社群平台上po文提醒民眾，民眾紛紛在底下留言直呼「太扯」、「好缺德」、「好誇張」；警方表示，研判應是早期廢棄農牧基樁，非人為蓄意埋設。

據了解，大肚山1處山坡地因地形特殊，有沙地、石頭的陡峭地形，經常有越野機車隊在此練車，近日有車友發現，地上出現類似釘子尖銳物，疑似被人刻意埋在地上，導致很多人的輪胎被刺破。

車友表示，當天騎車進去，運氣好沒被刺到，但汽車就沒如此好運，當場被刺到爆胎，一行人從搜索到拔除耗時近3個小時，當天清除完以為已經沒了，未料仍有人開出去時爆胎。

經烏日警分局員警現場查看，研判該批尖銳物應是早期廢棄農牧基樁，因近日下雨及車輛輾壓致裸露出地表，應非人為蓄意埋設，並已通知大肚區公所加強檢視清理，以維護人車安全。

此外，日前曾有2名越野車友誤闖當地居民私人土地，居民發現後大聲喝斥「哩底衝啥」，更生氣表示，他養的牛群都在此處放牧，有越野車經過都會驚嚇到牛群，相當擾民，經越野車騎士不停道歉，才終於化解衝突。

烏日警分局也表示，將加強巡查該停車場周遭，同時提醒民眾注意安全，如有發現不法行為，將依法嚴辦，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。