中興電工iCharging搶先導入「插槍即充」 DC快充優惠每度電6.5元

中興電工iCharging推出Plug&Charge「插槍即充」功能，提供電動車主更好的充電體驗，成為台灣第一個具備此功能的充電服務運營商，同時推出為期半年每度電6.5元的超低優惠體驗活動。

中興電工表示，以往台灣只有特斯拉充電站支援插槍即充功能，隨著Plug&Charge「插槍即充」功能啟用之後，無論是否為特斯拉車主，現在都能享受更為便捷的充電體驗，只要是CCS1或CCS2充電規格的車主，皆可在iParking App上啟用此功能。

全新的「插槍即充」功能大幅提升電動車主使用信心。過去台灣充電站僅支援掃碼、感應RFID或是輸入槍頭代碼來啟動充電，由於流程較為複雜，往往造成車主在充電操作上的挫敗感，現在只要插上充電槍，充電樁則會自動啟動充電。

不只如此，在嘟嘟房停車場內充完電車主可直接拔槍並無感出場，所有後續支付、信用卡折抵停車費…等，全部自動完成，徹底實踐「停車即充電」，全程完全無須拿出手機操作App，中興電工在全台已有17個iCharging DC直流快充站點支援插槍即充功能，未來永固便利停車場也將啟用此模組。

中興電工iCharging積極推廣「插槍即充」祭出超低DC直流快充價格，即日起至10月31日，只要開啟「插槍即充」功能並完成首次充電，自11月起將享有為期半年每度電6.5元的超低優惠，電動車主不僅能夠享受國際級的充電功能更能以優惠價格輕鬆省荷包。