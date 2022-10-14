中州科技大學涉嫌以謊稱提供高額獎學金、高科技產業實習等詐術，誘騙烏干達籍16名烏干達學生來台，副校長等10人被起訴。（本報資料照片／吳敏菁彰化傳真）

栗縣政府勞青處副處長涂榮輝等人涉嫌圖利，已收押禁見。（資料照片／吳敏菁彰化傳真）

中州科技大學涉嫌以謊稱提供高額獎學金、高科技產業實習等詐術，誘騙烏干達籍16名烏干達學生來台，並在雲林及苗栗等處當黑工每月超時工作超過300小時，彰化地檢署全案偵結，中州大學副校長柴雲清、苗栗縣政府勞青處副處長涂榮輝和仲介業者等10人，依涉嫌違反貪汙治罪條例、人口販運防治法、詐欺、就業服務法等罪嫌，提起公訴。

這起剝削外籍學生，涉嫌把手伸進公家口袋汙錢的帳目，被清出來，讓人無語，副校長柴雲清詐取教育部補助款9萬3979元、中州科大前推廣中心主任藍素玲獲利24萬2060元和林姓獲利8萬3400元、陳姓獲利202萬9384元，檢察官均依法向法院聲請宣告沒收。

彰化地檢署年初偵辦中州科大讓烏干達學生打黑工弊案，檢察官蔡奇曉指揮組成專案小組，偵辦被告柴、藍、林等人於2019年11月間，涉嫌以謊稱提供高額獎學金、高科技產業實習等詐術，誘騙烏干達籍人士共16名以留學中州科大名義來臺，旋即以積欠來臺旅費台幣10萬700元、每學期學雜費6萬餘元等不當債務約束之手段從中牟利，並透過陳姓仲介業者前往苗栗縣等地工廠從事超長工時，來台學習，淪為奴工。

這起為了圖利、漠視人權，不顧國際形象的弊案「水很深」，不僅學校主管「錯很大」，連官員涉嫌卷入弊案，經4次搜索，查獲苗栗縣政府勞青處副處長涂榮輝等人涉嫌圖利陳姓仲介業者，已收押禁見。

專案小組分析證物，中州科大之被告李姓涉嫌以違反個人資料保護法之犯意，向時任移民署中區事務大隊南投收容所劉姓副隊長，要求利用權限查詢某位烏干達籍學生之去向，不法將該國防以外應秘密之事項洩漏與被告李知悉。

彰化地檢署表示，循線查獲被告涂榮輝和廖姓科員等明知不法，應調查、處罰，卻違背職務被收買，圖利業者陳姓業者，而是不實記載於公務員登載之文書上加以行使。

全案經檢察官偵查終結，對被告等10人，分別以違反人口販運防制法、刑法加重詐欺取財、違反貪污治罪條例、違反個人資料保護法、刑法公務員洩漏國防以外之秘密、行使公務員登載不實文書等罪嫌提起公訴。