24歲銘傳大學馬籍蔡姓女大生，13日被發現陳屍在士林區大東路的租屋處，涉嫌謀殺的30歲陳男，隨後則返回新北市鶯歌住處吞藥輕生，經反覆洗胃暫脫險境，目前仍無法進行筆錄製作。校方表示，蔡女預計明年1月就能畢業，家屬今日就會來台處理相關後續事宜，校方也將全力協助。

家屬接獲噩耗後悲痛欲絕 ，今緊急來台處理後事。（翻攝當事者Instagram）

銘傳大學指出，蔡女是海青班大眾傳播科的學生，平時很有禮貌、人緣非常好，其弟弟也是海青班學生，目前已畢業返回馬來西亞，蔡女目前就讀大五，僅差2門體育課學分就能畢業，預計明年1月就能取得學位，得知蔡女遇難消息後，校方十分震驚與悲痛，同時已經與家屬取得聯繫，死者的家屬將在今日來台處理相關後續事宜，校方也將派專人協助家屬配合警方辦案，協助處理後事。

據了解，蔡女平時有擔任自由接案模特兒及直播主，在Instagram上，擁有1千多名追蹤者，留著一頭長髮，長相清秀，貼文中可見多樣的造型扮相；蔡女平時在士林區大東路2樓民宅雅房租屋，隔壁室友證稱，12日晚上6時許有遇到蔡女，2人簡單寒暄，未料隔日她就陳屍家中。

回顧整起事件，士林分局13日晚間傍晚接獲三峽分局轉報，稱一名陳姓男子於鶯歌租屋處輕生未遂，送醫途中突然供稱自己於士林區大東路的租屋處掐死人，三峽警方不敢大意立即轉報，士林分局獲報後會同房東前往該處查看，女大生已陳屍在床上，明顯死亡。

據指出，30歲的陳男家住新北市三峽區，從事營造業工作，平時並沒有與家人同住，約在1個月前結識蔡女，兩人進而交往，蔡女因精神狀況不穩定，之前就曾試圖尋短。陳男聲稱是女友不斷拜託，他才會在13日決定動手，事後他非常痛苦，回到鶯歌住處後，決定跟她一起走，他因企圖輕生，神智仍十分恍惚，曾囈語說：「我是用她想要的方式陪她走」。

警方根據蔡女住家附近監視器，確認陳男在12日中午進入蔡女租屋處，之後兩人均無外出，一直到13日中午陳才離開，傍晚陳男透過家人報案，聲稱自己企圖輕生並殺害蔡女，陳男送醫後經反覆洗胃暫脫險境，但隨後睡睡醒醒精神恍惚，目前仍無法進行筆錄製作，但陳有簡短向警方供訴，是女友拜託他才動手，檢警正持續釐清其證詞中。

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