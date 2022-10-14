2050淨零碳排是世界趨勢，民進黨屏東縣長參選人周春米今(14日)在臉書提出完整綠能政策，表示未來屏東將有機會成為台灣再生能源的供應者，引領台灣走向能源轉型，並讓屏東成為一個低碳、永續的城市。

周春米指出，對於屏東而言，能源轉型不僅是能源自主，更是綠色經濟發展的重要契機，屏東具有非常好的條件來發展風力、太陽能、生質能等再生能源。另外，屏東是全國第一個達成RE100的地方政府，代表屏東的再生能源發電已經達到1GW的目標量，這也是全屏東的民生用電，佔全縣總用電量的1/3。

周春米談到，未來，在完善的政策推動下，屏東將有機會成為台灣再生能源的供應者，引領台灣走向能源轉型，並讓屏東成為一個低碳、永續的城市。她將進一步推動以自然為本的綠能解決方案，加速綠能發展、穩定綠電供應、建構產業能力、創造綠領就業、完善低碳運輸、啟動近零碳建築、增加生質能及碳匯，將淨零碳排的機緣轉化為希望城市的成長動能。

另外，周春米分享，藉由擴大應用光電「零預算執行模式」，建構整合平台，與中央、國營事業各單位共同規劃具有綠電生產效能的空間，同時推動畜牧資源循環再利用，藉以達成農業部門碳中和。

除了積極布建再生能源發電設備外，未來，周春米也會積極輔導縣內企業分擔國家氣候責任，推動現有工業區用電升級轉型為綠能（電）工業（示範）區，持續鼓勵廠商設置綠電直（轉）供示範廠，提高綠電使用效率，並推行零、低碳公共運具，及擴大補助高耗能、高耗電、高耗水及家電汰換，並推動智慧型電錶及家戶型再生能源設備。

最後，在核三廠除役的關鍵時期，周春米指出，提前評估核三廠除役政策推動對恆春及鄰近地區所造成的經濟影響和社會衝擊，以充分了解核三廠從發電、除役及後續電廠轉型等工作執行情形，並建立核三廠與在地居民的溝通平台，讓恆春及鄰近地區的民眾，能夠充分瞭解核三廠的除役過程，也讓核三廠居民充分掌握在地居民的需求。