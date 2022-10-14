人口聚集區段往往可帶來剛性居住需求，高雄舊市議會位於前金區中正四路，緊鄰捷運橘線市議會站，舊市議會經多年閒置後，為活化轉型，市府啟動公辦都更暨招商，並推動捷運橘線O4站TOD(Transit-oriented development，大眾運輸導向型發展）土地聯合開發案，活化轉型為南高雄商貿金融核心，專家分析，生活圈生活機能佳，房價5年漲3成，未來招商引資帶動商圈機能，完工後房價至少有1~2成年漲幅。

舊市議會生活圈5年漲3成 未來TOD公辦都更帶動年漲1~2成│高雄

舊市議會生活圈5年漲3成 未來TOD公辦都更帶動年漲1~2成│高雄

隨著城市發展近年來居住人口大量往都會區集中，也讓市區精華地日漸稀有，中正四路商辦、銀行林立，屬於傳統金融商圈，麗寶集團旗下名軒開發(股票代號：1442)與高雄首宗捷運土地聯合開發案「高雄市政府大眾捷運系統橘線O4站土地開發案」3月動土。

舊市議會生活圈5年漲3成 未來TOD公辦都更帶動年漲1~2成│高雄

基地位於前金區舊高雄市議會O4站2號出入口，預計興建地上23層A級智慧地標型商辦，空間規劃內容包括零售店舖、新創交流中心及A級商業辦公等空間，建物總銷可達61億元，預估2025年6月完工。

此外，舊市議會興建於1966年，2011年高雄縣市合併，議會遷移至鳳山行政中心，經多年閒置，高市府啟動公辦都更暨招商，公辦都更面積合計約1.07公頃，屬第三種商業區(建蔽率60%、容積率490%)，可作辦公、住宿、商業、休閒、遊憩等複合使用，規劃於年底公告招商。

高雄市文化局長王文翠表示，預計進行市議會新舊建物融合改造，既延續建物歷史，也串接區域金融新創產業，改造成南高雄商貿金融核心新地標。

亨基國際開發經理陳冠良說，未來舊市議會公辦都更後，可與O4站TOD連結，可望帶動生活圈活化轉型，引進就業人口，未來房價還有1~2成漲幅。

根據實價登錄最新統計，截至2022年10月，屋齡5年內大樓，2022年市議會生活圈交易量共有77件，實價登錄均價為32.84萬元；2021年交易量有139件，均價為29.71萬元，出現10%的漲幅，若從5年房價走勢來看，2018年成交均價為24.67萬元，5年來漲幅高達33.1%。

信義房屋新崛江店專案經理林彥輝表示，前金區為早期文教區，不但雄女學區生活機能完善，又有大立商圈、大同醫院、中央公園、愛河等豐富機能，吸引不少在地客換屋、外地客來此購屋，近年也有不少觀光客，指名前金區想置產收租當作度假宅，區域價格、交易量相當穩定。

成交主力為20年內大樓，10年內大樓單坪成交價30~35萬元，如「民生香榭」、「郡都CITY」、「郡都JR」因近捷運站，便利性高，成交價都有3字頭行情。10~20年大樓成交價為24~28萬元，如「Q1」、「中正美麗殿」等，多為小坪數總價帶容易負擔，指名度也高。

林彥輝分析，因為當地位於市中心，租金效應不錯，不少中古屋主寧可放著收租，以屋齡10年內2房為例，月租金達1.8~2.2萬元，未來TOD、都更可促進商業活動，帶動剛性需求，房價相對保值抗跌。