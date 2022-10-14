高端疫苗採購議題延燒，中央流行疫情指揮中心礙於商業因素，遲遲未公佈實際價格。政論節目《關鍵時刻》昨對此進行討論，名嘴黃世聰引述高端財報試算，指高端1劑為723元，與ACIP召集人李秉穎所說的1000元差了200多塊，質疑「這個錢到底從哪裡來？」。指揮官王必勝對此回應，不管是1028元、723元，都是錯誤的推估，價差是惡意的誤導，是混淆視聽，希望民眾不要輕信。

名嘴黃世聰在節目上指出，李秉穎說高端價格1000多塊，國民黨則說850塊，但真正的數字是多少？根據高端110年度的財報，疫苗共出貨448萬劑，值是32.75億，算下來賣出的價格是723塊。

黃世聰表示，「聽到李秉說1000塊的時候我嚇了一條，這個錢到底從哪裡來？」。名嘴劉寶傑也質疑「中間差的200多塊呢？」。

王必勝今回應，不管是1028元、723元，我想這些都是錯誤的推估，至於說幾百塊的價差，我認為這個所謂的價差是惡意的誤導，是混淆視聽，希望民眾不要輕信，沒有所謂的價差。

針對高端的實際價格，王必勝表示，他說了很多次，因為有商業合約在，保密期限到了就會公布出來，開罰也是依照合約開罰。指揮中心的立場不變，疫苗是重要的戰略物資，若能自己製造、生產，就像國艦國造，防疫的作戰上，就會更有應變處理的能力。

王必勝表示，研發自己的疫苗是非常難能可貴的，世界上很少國家可以自己製造疫苗，不管是哪一家廠商，我們都會予以協助和扶持，即便如此，對於高端的事務也是依法辦理，公事公辦。大家一直在說審計部所說的延遲交貨，我們已經在3月一併計罰，執行裁罰完畢，這是7個月以前的事情，沒有護航，請大家不要再誤導。