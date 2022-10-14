西雅圖咖啡涉嫌摻入低價豆，對外卻號稱「100％阿拉比卡豆」，以此牟利千萬，總經理兼負責人劉增祥被判處6個月徒期，劉近日爆料指控，承辦檢察官黃睦涵曾私下和他喬案，表示只要認罪、交出千萬不法所得，另支付2000萬公益捐款，就能獲得緩起訴，不料他照辦後還是被起訴，指控黃不守信用。

士林地檢署為此回應，檢方偵查、起訴一切依法辦理，目前暫無發現不法，另檢察官私加案件當事人LINE是否涉及檢察官倫理規範，有待進一步調查。

劉增祥指控，案件偵辦期間，承辦檢察官黃睦涵跟他私下加LINE好友，還藉機喬案，告訴他只要認罪、繳回不法所得1000萬再加2000萬公益捐，就可獲得緩起訴處份，他信以為真照辦，不料黃後來還是依食安法將他起訴，推稱「比我大的決定的」，讓劉十分不滿。

劉不滿表示，黃睦涵審理期均與他用LINE保持聯繫，連記者會召開時間都跟他講，黃另曾傳訊約劉到台南玩，要盡「地主之誼」，強調「可以當個朋友」，不料喬案卻說話不算話，相關事證他都已向法務部提出檢舉。

西雅圖咖啡2019年遭踢爆，「100％阿拉比卡豆」商品中，混有廉價的羅布斯塔豆，藉此出售，不法獲利超過1800萬，士林地檢署偵查後將劉起訴，士林地院一審依食安法，判劉增祥6個月有期徒刑，得易科罰金54萬、緩刑2年。

針對劉的爆料，士林地檢署指出全案偵查過程中均依法辦理，但檢察官加涉案人LINE，是否違反倫理規範會再進行調查。