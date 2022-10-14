每年的10月16日，我們可以對食物盡點心力！根據聯合國糧食及農業組織統計，2021年全球飢餓人口已增至8.28億，約佔世界人口的十分之一，但全世界每年卻有三分之一的食物被浪費，台灣一年浪費的食物更高達到384萬噸，每年浪費的廚餘放進廚餘桶，疊起來的高度相當於「1萬3500座101大樓」，世界糧食危機已經亮起紅燈。

狼人殺女神 篠崎泫上傳種植成果照片。(台灣全民食物銀行提供)

2022年10月16日是聯合國「世界糧食日」，台灣全民食物銀行協會推出「全民食物逆轉剩計畫」，希望不只是呼籲大家減少食物浪費，更能積極投入食物生產，推動全民食農教育。因此全民食物銀行開始在數所偏遠地區小學一起復育臺灣油芒，並於2022世界糧食日推出「希望種子卡」，將食物種子埋在紙卡片裡，邀請全民透過親自動手種植作物，體會食物的得之不易，提升珍惜食物的意識，一起為世界糧食資源盡一份心力。台灣全民食物銀行協會表示，即使種植一棵小小的番茄，無論是水分、土質、養分、陽光、天氣等在在都會影響作物的生長，每一顆果實都得來不易，其中也蘊藏著收成的喜悅；希望民眾藉此懂得珍惜每一口食物，以行動做到永續，善盡世界公民責任。

10/16世界糧食日，台灣全民食物銀行協會推動全民食物逆轉剩計畫。(台灣全民食物銀行提供)

透過希望種子卡，親手栽種植物，體會糧食資源的珍貴。(台灣全民食物銀行提供)

台灣全民食物銀行協會，世界糧食日「全民食物逆轉剩」計畫，除了呼籲國人「一起親手種植作物」體會食物的珍貴，也邀請了發心支持公益的企業家、藝人、網紅、與知名人士一起參與，包括台灣美光董事長-盧東暉、台灣應用材料幕僚長-陸藍珠、PIMCO品浩太平洋投顧總經理-王可華、葡萄王生技董事長-曾盛麟、台灣營養基金會創辦人暨董事長-黃青真、狼人殺女神-篠崎泫、原民創作才女-舞思愛、炫音樂-洲洲&順智……等多位企業家及藝人皆已熱烈響應活動，一起上傳種植作物的公益宣傳照，推動「種下作物，種出希望」的活動。有興趣的民眾也可以透過台灣全民食物銀行官網，了解索取希望種子卡的方式，一起參與「全民食物逆轉剩，種下作物，種出希望」。

成立於2011年的台灣全民食物銀行協會，以「No Waste, No Hunger ｜資源不浪費，台灣無飢餓」為願景，並為目前全台灣唯一獲橫跨46國的全球食物銀行網絡「The Global FoodBanking Network；GFN」認證合格的會員組織。服務助人的社福組織為協會主要運作模式，於全台灣進行糧食物資勸募分配與轉贈，無償幫助逾250家中小型社福團體夥伴及提供「營養補充包暨營養教育」給予偏鄉中小學，並協助各社區型食物銀行人員完成相關教育訓練。