為了避免中風等心血管疾病，具抗凝血功能的魚油補充劑頗受歡迎，但醫師提醒，有病患因本身已在服用抗凝血藥物，還另外補充魚油保健食品，導致身體抗凝血功能過強，亦即血液無法凝固、常發生瘀青現象，誤以為自己罹癌，相當驚慌，後經停用魚油補充劑，瘀青問題就改善，心血管問題也無礙。

魚油可降低血中的膽固醇，減少心血管病、心臟疾病的風險，可預防動脈硬化的斑塊，但它也有抗凝血功能。衛福部雙和醫院急診科醫師柯世祐在《醫師好辣》節目中表示，一名60多歲的女病患日前慌張求診，因發現自己莫名就出現瘀青，懷疑罹患血液相關的癌症。柯世祐看病患的腿部，果真出現一塊塊的瘀青。

柯世祐表示，病患表示，近來每天一早起床就發現自己多了好多塊瘀青，自己上網查可能是血液方面癌症，非常憂慮，「我查了她的雲端病歷，發現她有心房纖維顫動問題，長期服用抗凝血藥物，」由於病患稱近期才出現瘀青現象，經進一步問診才知，病患近期內開始補充魚油保健食品，「且服用劑量是一般人的3倍。」

柯世祐說，由於病患本身已服用抗凝血藥物，再加上魚油所具有的抗凝血功能，導致病患的凝血功能太低，容易產生瘀青，他建議病患暫停服用魚油保健品後，病患瘀青問題解決，且其心血管功能未受影響，因此建議民眾，「服用保健品前，應先諮詢原本就醫的醫師或營養師，以免藥物與保健品功能加乘下，反有害健康。」

營養師宋明樺也表示，她的朋友為了促進血液循環，而吃魚油保養品，未料身體開始出現莫名的瘀青，因為該友人原本抗凝血功能不太好，因此她建議友人將魚油保健品的劑量減少後，瘀青問題就改善。