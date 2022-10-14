東海大學負責規畫研究，中華電信提供資訊及雲端平台服務技術的發展及支援，以共同培育AI智慧人才，並加速台灣產業數位轉型、佈局ESG淨零碳排為終極目標。（東海大學提供／張妍溱台中傳真）

東海大學注重科技與人文並重、綠色樂活與永續發展的學習環境，推動校園永續成立永續發展辦公室培養人才，14日與中華電信簽署「永續發展暨雲端技術合作備忘錄」，雙方將針對「東海碳中和園區（Smart Zero Zone）」計畫、AI大數據、智慧製造、科技與環境永續的韌性設計、碳中和零排碳相關領域進行技術上的密切合作。

東海大學指出，繼與Google、中華電信聯手打造東海成為中部第一所結合Google雲端平台，及Google數位人才探索計畫的大學後，這次簽署MOU，內容包括，環境監控、智慧製造等面向的AI大數據、科技與環境永續的建築、景觀韌性設計及「東海碳中和園區」，推節能低碳與資源循環等相關領域。

未來，將由東海大學負責規畫研究，中華電信提供資訊及雲端平台服務技術的發展及支援，以共同培育AI智慧人才，並加速台灣產業數位轉型、佈局ESG淨零碳排為終極目標。

東海大學校長張國恩表示，就任時即針對未來環境變遷以及永續發展的目標，成立永續環境、永續治理、人才培育3個辦公室，並打造東海碳中和園區、與家樂福合作推動永續農業、培養永續畜牧人才，致力落實低碳經濟與科技創新等循環經濟模式。

張國恩說，未來希望結合東海USR與中華電信的CSR，利用東海研發的減碳溫度計，幫助台中地區高中以下學校進行校園碳排放的測量，並能推廣到全台灣，為永續盡力。

中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽指出，近年因應數位轉型與上雲需求，中華電信積極在數位雲端技術上努力，與東海大學合作，除GCCF計畫中協助系統搬遷上雲的規劃、諮詢與師資培訓等服務，並以技術為本，打造東海成為智慧永續校園及中部最大的雲端人才庫作為目標。

現場由校長張國恩與中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽，代表完成簽署「永續發展暨雲端技術合作備忘錄」。包括東海大學副校長張嘉修、教務長楊定亞、研發長林惠真、圖書館館長兼電算中心主任楊朝棟，以及中華電信台中營運處總經理賴昭福等人皆出席見證。