舊台南市議會（原台南州會）歷史建築整修完成後，上個月變身為中西區圖書館重新開放，卻引發藍綠陣營互批。國民黨市長參選人謝龍介批評空間利用不當，主張應廣設「多元閱讀區」而非圖書館，還呼籲市長黃偉哲施政錯誤別再拗。黃偉哲除強調，現今圖書館已扮演多功能的角色，還建議謝龍介去翻翻圖書館學，如果沒時間看書，也可以去總圖走走看看，相信對圖書館功能會有深一層的認識。

謝龍介陣營連續2天鎖定台南舊議會空間利用問題展開攻勢，謝龍介陣營昨天先質疑台南市的圖書館已經很密集，為什麼還要設中西區圖書館？競選總部發言人童小芸更指出，原台南市已有南區的鹽埕、喜樹圖書館；安平圖書館；東區有林森、裕文圖書館；中西區孔廟北邊原有中西區圖書館；北區還有原市立圖書館，圖書館相當密集，為何台南舊議會修護後，還要設置中西區圖書館？平白糟蹋展演空間。

童小芸還說，市民需要的是借閱一般圖書及閱讀書報的地方，如果謝龍介當選市長，將合併大量閒置的「里活動中心」闢建為閱覽室，方便大家就近借書、看書。

黃偉哲回應表示，由於該建築為老舊建物，結構技師當初也曾說明結構安全顧慮，基於服務層面的考量，1樓設228紀念館、2樓為圖書館，但它不只是社區圖書館的功能，鑑於現今的圖書館扮演許多功能，不只侷限借書、還書，還能舉辦許多活動，他也建議謝龍介陣營去翻翻圖書館學；如果沒時間看書，也可以去總圖走走看看，相信能對圖書館的功能，有深一層的認識。

謝龍介14日再問黃偉哲去過台南州會嗎？知道空間有多大？塞了一個圖書館，又要做複合式展演中心，又說結構承載有問題，決策正確嗎？謝龍介主張，應該在台南廣設「多元閱讀區」，而不是廣設圖書館，並以實體圖書結合網路雲端輔助，提供市民彈性的閱讀與學習空間。對於將舊議會改為中西區圖書館，謝龍介也呼籲黃偉哲，「施政錯誤不要再拗了」。

對此，黃偉哲競選總部發言人呂維胤批評說，謝龍介反對設置中西區圖書館，不僅違背在地民眾的意願，也辜負選民的期待。