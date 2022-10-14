國民黨新竹市長候選人林耕仁痛批，新竹市政府耗資2400多萬在公道五匝道口完成的入口意象，難看又浪費錢。（圖／取自林耕仁臉書）

國民黨新竹市長候選人林耕仁今（13）日與黨內議員鍾淑英共同召開記者會，針對公道五路入口意象、空橋建設延宕、竹科回饋金等議題，發表看法。林砲轟，新竹市政府在107年花了2千4百多萬，在公道五匝道口完成入口意象，但是許多民眾都批評，又貴又不好看，像是花大錢做了一個「開罐器」；如今該意象周邊種植許多樹叢，讓人質疑是欲蓋彌彰，難道是見不得人，終於發現它根本無法代表竹科產業？

林耕仁今日在臉書發文表示，新竹市政府在107年花了2千4百多萬，在公道五匝道口完成入口意象，但是許多民眾都批評，又貴又不好看，花了大錢卻做了一個「開罐器」。

林耕仁指出，當時市政府強調是由得獎無數的知名藝術家操刀，象徵新竹科技產業與人文創意的完美結合。如今，在開罐器周邊卻種植了許多樹叢，把入口意象遮掩起來，是見不得人、終於發現這個開罐器根本無法代表竹科產業？林痛批，政府沒有把錢花在刀口上，不只浪費，更是耽誤城市發展的腳步。

林耕仁強調，為了爭取新竹市建設，未來地方與中央要持續合作，他當選市長會與國民黨立委鄭正鈐共同努力，積極爭取到補助的最高上限才是符合新竹市民的權利。為民發聲、揭弊興利，他必將全力以赴，為新竹市民解決問題，並為新竹這座城市擘劃願景。