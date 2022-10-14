貝里斯籍散貨輪UNIPROFIT（聯利輪）因年初擱淺在台，大陸籍貨主墊付拖淺費，後向船東索取未果，向高雄地方法院聲請假扣押獲准，船上16名大陸、印尼籍船員們被迫不得下船，原先14日要進行點交，卻在前一天取消，傳出因為貨主未給付4名新船員薪水因此無法簽約，航港局南部航務中心表示，將點交延後至10月25日，16位船員的返鄉之路還得再等等。

聯利輪今年3月間擱淺於台東外海，原先聯利輪船東因拖欠拖淺費，由貨主代墊，但由於貨主索取費用未果，向高雄地方法院聲請假扣押獲准，船上16名船員被迫待在船上無法下船，猶如待在「水牢」一般。

當時高地院原訂於今日進行輪船點交，但13日高地院民事庭發布通知，今日聯利輪點交取消，改由航港局南航中心監理科、南航同仁、印尼辦事處副代表、百利船務公司副總經理等，在聯利輪旁向聯利輪船員說明相關事宜。

航港局南部航務中心強調，目前主要是聲請假扣押的貨主船員沒有到位，沒有辦法執行接管程序，雖然貨主已經透過台灣律師找4位符合資格的新船員要上船接管，但並未給付薪水，因此船員無法簽約上船，故無法完成點交程序。

航港局南部航務中心指出，若點交程序如期完成，將會安排船員們返回家鄉，但各國班機以及防疫規定有別，還無法確定回國日期。已與法院協調後把點交時程延後至10月25日。

聯利輪船員有多次抗議試圖返鄉，今年6月間在船上掛滿中、英文「要工資要回家」字眼白布條，當時船停泊在觀光景點「棧貳庫」旁，引發不少遊客關注；9月17日船長楊男疑利用違法入境會被遣返回國的方式，自行下船遭港警逮捕移送高雄地檢署，但檢方後來裁示楊男「解送回船」。