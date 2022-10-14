民進黨新北市長參選人林佳龍新店區競選總部昨(13日)晚間成立，不少民眾到場支持，蔡英文總統也特別現身。林佳龍昨在臉書分享，提出的大格局、翻轉軸線、新願景，就是要讓新北市成為新都，串起首都圈的整體進步發展！

林佳龍與立法委員沈發惠的新店競選總部盛大成立，多次到新北站台的小英總統，再度現身加持！林佳龍表示，感謝前立委陳朝龍、新北市議員陳永福、戴瑋姍、議員候選人陳乃瑜，以及現場千位不畏風雨、熱情相挺的鄉親，都到場來相挺，「我們一定要把握這個氣勢，在年底重返進步執政、實現新北大翻新！」

蔡英文總統在現場也特別提到，過去林佳龍於交通部長任內，是旅運業者認證的會溝通、會做事的部長，台灣正式開放國門，新北的觀光旅遊與經濟發展，更需要一位「有能力、有遠見、有執行力」的首長來帶領，城市才能翻轉進步。

林佳龍表示，自從投入選戰後，我們的氣勢是越來越強，除了有新北大翻新戰隊的支持，更感謝小英總統時常到新北來力挺，她說「我自己也是新北市民，這次一定要選最好的新北市長！」親自懇託鄉親們出來投票、共同來拉票，讓有經驗的人才來服務新北。