羅志祥正式加盟華納音樂，今（14日）出席簽約記者會，會後將接受聯訪，也是他歷經感情風暴後首次正式接受媒體訪問，稍早電子聯訪問他有無關心愷樂近況，他表示：「有啊，都有關心。」目前個人感情狀況？他說：「我目前重心都在工作上。」此外，華納音樂（亞洲）聯席總裁Jonathan Serbin特地飛抵台北進行簽約儀式，更送上純金打造有著「龍鳳呈祥」喻意的龍與鳳凰，象徵小豬在音樂路上將再造巔峰。

記者會一開始，羅志祥出場表情略顯拘謹，主持人黃子佼為緩和他緊張情緒，在台上不斷與他開玩笑，小豬也幽默分享為了今天記者會昨晚很早就睡，「12點就睡、（半夜）3點就起床」，表示心情除了喜悅還有些激動，2022年對他來說是充滿意義的一年，各項計畫不但陸續展開也加盟新東家，他表示：「從今以後又多了一群能一起努力的夥伴，此刻心情很踏實。」

正式進行簽約時，LED螢幕上出現了羅志祥的臉，並顯示「解鎖成功」，羅志祥與華納音樂所簽訂合約放眼全球，未來規劃讓他與更多國際的音樂人及藝人合作，接著將在2023年展開一連串世界巡迴，11月首先登陸美國、馬來西亞，接下來倫敦、紐約等地，且將於明年唱回台北小巨蛋。羅志祥也特別提到11月12日在高雄巨蛋開唱，屆時會演唱加盟華納後推出的新單曲。