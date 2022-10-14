中國大陸近期檢出新變異株BF.7，隨著邊境鬆綁，專家也預估該變異株未來將入侵台灣。外界關注，BF.7在冬季是否有望成為主流株？中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，不同的區域可能會有不同的主流株，會持續監測，哪些病毒株會成為流行還有待觀察。

羅一鈞表示，英國、歐洲當地比較擔心至少3中，包括BQ、BA.2.75，以及BF.7，這都有一定的佔比，雖然沒有像5超過一半，但都有10～20％，從消長情形來看，BQ的優勢可能比比BF.7來得強。東南亞這邊，新加坡的資料看來，則是XBB比較有優勢，蓋過主要流行的BA.2.3.20。

「不同的區域可能會有不同的主流株，將來具有優勢的變異株都不太一樣」，羅一鈞表示，我們開國門後，要看看個區域的變異株消長，以及國人去哪些國家比較可能帶回哪些變異株，作為國內風險評估的參考。我們會持續監測境外移入個案，目前除了BA.5之外，BA.2.75、BA.4.6等，目前仍以BA.5居多，哪一些會成為流行，還有待觀察。

羅一鈞表示，事實上這些都是Omicron的一種，症狀都為咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、鼻塞等，少數會有味覺異常，不會因為不同命名而有症狀上的變化，症狀都非常類似，也沒有增加重症、死亡的比例。