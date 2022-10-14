搶攻跨年商機，台北圓山大飯店今年標榜要用美食、美酒、美聲及最美煙火，讓跨年假期high翻天！

12月31日晚間8點開始至凌晨12點半在圓山12樓大會廳，舉辦跨年限定派對『2022-2023圓山70th DISCO NIGHT COUNTDOWN PARTY』復古回潮跳起你我的DICSO，原價1,399元+10％元的門票，在12月20日前購買，享有每位1,299元早鳥優惠價！邀請賓客一起在七彩霓虹燈與絢麗的台北101、美麗華商圈煙火下，重返八○年代， High翻跨年夜。此外，推出跨年住房專案，入住無敵美景煙火景觀房，在專屬空間裡，倒數迎接新的一年。

每年最讓人期待的圓山跨年活動，今年以DISCO為主題，DISCO PARTY從12月31日晚間8點開始至凌晨12點半，由男子偶像團體「台一線 阿文&東諺」主持，同時邀請Hive Five樂團、DJ Emina、MC Sonic、專業舞者Single Lady現場演出，換上您最復古的服飾，一同Disco party all night。除了超精彩的表演外，還有指定酒水無限暢飲。倒數時刻，邀請賓客至絕佳視野的外廊，欣賞零時差璀璨煙火秀。

跨年派對門票票價內容均含入場手環一只、現場指定酒水無限暢飲、美式起司薯條一份，還可參加抽獎活動，就有機會把價值25,740元大獎天際套房住宿券帶回家。

不管是想要在房間觀賞煙火，或是參加跨年派對的民眾，絕對不能錯過景觀第一排眺望台北101、美麗華商圈的圓山大飯店。「2022圓山70 ‧ 跨年派對」住房專案贈送雙人自助早餐、「2022-2023圓山70th DISCO NIGHT COUNTDOWN PARTY」跨年派對入場券兩張；換上復古風格服裝參加跨年派對狂歡的民眾，入住拍照打卡，還可兌換義大利Settecani Lambrusco微甜紅葡萄微氣泡酒，微醺在璀璨煙花下。

各餐廳同步狂歡 延長營業時間陪high到明年 為了與大家歡度跨年夜，不只有「2022-2023圓山70th DISCO NIGHT COUNTDOWN PARTY 」，金龍餐廳、圓苑餐廳及松鶴餐廳特別在12月31日晚上10點半30至凌晨12點半加開宵夜場；圓山牛排館當日延長營業時間至凌晨00:00，並推出精選跨年套餐，每位2,980+10％元，一起為2022畫下完美句點。

當日在圓山大飯店用餐賓客，可至二樓「有朋至遠方來平台」欣賞跨年煙火。飯店也貼心為所有貴賓安排快速便捷的免費接駁車至圓山捷運站，延長接駁時間至凌晨1點將賓客送到捷運站。讓所有來圓山跨年的賓客都可以平安快樂的盡興而歸。