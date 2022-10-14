台灣首款以「對外援助」為主題的桌遊「台灣出任務Mission Taiwan Go!」今天正式發布，遊戲透過寓教於樂、沉浸式的體驗過程，把抽象、遙不可及的援外工作融入桌遊情境中，讓民眾更易瞭解台灣從事援外工作的目的、執行計畫的重點、方式，以及可能面臨的困境。

國合會歷時近1年研發製作的「台灣出任務Mission Taiwan Go!」，今天舉辦發布記者會，由國合會祕書長項恬毅主持開箱儀式。

項恬毅致詞表示，「創新」是台灣傲人的能量，也是國合會不斷追求的目標；這款主題桌遊的推出，不僅展現國合會團隊自我突破的努力，也代表台灣援外教育向下扎根，又邁出了嶄新的一步。

外交部國經司司長蔡允中致詞時表示，國合會是一個充滿活力創意的團隊，桌遊是接近年輕人最好的方式，有他們的加入會讓國合會計畫變得更加靈活，也是推廣國際合作不可或缺的對象。

國合會表示，「台灣出任務Mission Taiwan Go!」主題桌遊推出後，除將推廣給一般民眾，國合會也將帶著此款桌遊走進校園，讓有意願深入解說國際合作發展概念的老師把這套桌遊當作教具，帶領同學們透過輕鬆有趣的遊戲過程，認識國合會及我國的援外工作，讓國際合作發展的精神深埋學子心中，協助臺灣新世代接軌國際。

想要透過桌遊體驗國合會如何執行國際援助計畫的民眾，可透過捐款方式取得《台灣出任務Mission Taiwan Go!》桌遊，民眾的每一筆捐款，國合會將運用在各項海外援助計畫中，捐款民眾在取得精美桌遊的同時，即間接參與了國合會的援外行動。