台中市政府警察局於12日周報會議舉行陞職及初任二線一星巡官、偵查員職務人員共19人授階儀式，由局長蔡蒼柏親自為同仁配掛階級章，以表彰陞職及初任巡官等職務人員的榮譽，同時也表達祝賀之意，陞職是責任的加重，並期許同仁在新的工作崗位上繼續發揮所長，共同維護台中良好治安。

台中市政府警察局長蔡蒼柏表示，因警察人員人數眾多，而陞職職缺有限，各級員警除需兼備品德操守、專業能力、工作績效外，更需經過多年在職場上兢兢業業的付出與努力，始能獲得陞職的機會，警察局將持續建立公開、透明化之人事作業，以促進同仁信賴及向心力。

台中市政府警察局指出，這次授階人員除嘉義縣警察局資訊科科長薛明豐調陞警察局資訊室主任外，初任二線一星職務人員計18人，均係自基層佐警陞任，平均年資為26年，資歷及經驗俱豐，為警察局注入幹部新血，一同為治安打拼。

台中市政府警察局說，期盼到任同仁，共同為台中市治、交安打拚，其中透過在職進修（警大警佐班）分發（配）者計10人，蔡蒼柏也鼓勵同仁多閱讀、學習及進修，以持續精進執勤及專業能力並體察民眾的需求，提升工作效能及服務品質，共同營造台中市優質之警察服務團隊，守護台中市民的安全與財產。