國民黨新竹市長參選人林耕仁14日批新竹市政府「表面飾政」，指市府砸錢打造公道五入口意象，如今卻種樹遮住，質疑難道是見不得人？對此，市府回應，市府歷年妥善運用科管局補助地方政府建設經費，駁斥林耕仁的言論失之偏頗，對科管局也失公允。

市府指出，竹科園區和市府是重要的夥伴關係，彼此充分合作共創竹科、市府和市民「三贏」，林耕仁言論不但失之偏頗，對科管局也失公允，不僅對園區、對城市的發展沒有幫助，對市長選舉也不會加分。

代理市長陳章賢表示，與竹科密切合作，改善竹科交通、擘劃竹科X基地，疫情期間更18小時興建竹科專案型篩檢站，守護竹科的「護國神山群」，科管局每年挹注市府建設經費，近5年均獲補助4620萬，為歷年來最高。

市府行政處也說明，科管局歷年皆以「補助款」形式補助地方建設，與民代所言「回饋金」不同。市府依「科學園區管理局補助地方政府建設經費處理原則」，每年彙整各局處計畫，研擬符合園區周邊發展需要的執行項目，向科管局申請補助並經其審核，依核定結果專款專用。

此外，高速公路口意象是由藝術家賴純純老師，以兒童城市、科技城等新竹元素發想打造，工程總經費約2500萬，獲得正面回響，該工程也涵蓋槽化島綠美化工程與植栽施作等工項，其中科管局補助經費540萬。

而入口意象旁相關植栽設計則為原始設計，並非後續追加，透過地形（landform）創造視覺景觀的同時，也增加基地高程排水能力。