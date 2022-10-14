高雄城中城大火滿周年，縱火主嫌黃格格今年8月遭高雄地院依公共危險放火罪判處無期徒刑，另分出5案調查，雄檢認定沒有公務員或其他人須為此事負刑責，案件全數簽結，罹難家屬不滿黃格格未遭判死刑，表態將上訴到底，也希望市府釐清5案簽結的原因及資料。

城中城大火導致46人死亡，雄檢依法起訴黃格格，並針對「未辦理建築物公共安全檢查簽證及申報」、「將7至11樓辦公室變更為住宅使用」、「於1至2樓安全梯擅設柵門」、「有未檢修申報消防安全設備之情形，主管機關高雄市政府消防局未予以查處，亦未對該列管場所實施消防檢查及複查」、「總幹事兼管理員李太明收管理費部分」分案調查。

黃格格一審遭判處無期徒刑，而另外5案調查後雄檢全數簽結，高市議員林于凱14日與罹難家屬舉辦記者會，罹難家屬針對黃格格僅被判處無期徒刑表達不滿，並強調會上訴到底，也希望市府有所作為，讓他們得以釐清城中城內關鍵防火門的相關責任歸屬。

林于凱指出，黃格格遭判無期徒刑的論罪理由提及防火門是重要關鍵，但雄檢調查後將5案簽結，當初誰阻擋消防檢查、防火門如何被拆除變賣、收管理費有無用在消防相關設備等相關調查內容家屬均無從得知，質疑難道城中城大火案死傷如此嚴重，責任卻只歸咎於黃格格，其他相關人員均全身而退，希望市府協助釐清家屬疑惑。

罹難者家屬戴姓民眾表示，逝去的親人已經不會再回來，但身為罹難家屬仍想要清楚的解釋跟說明，黃格格惡行重大本就應該被判處死刑，而防火門消失、消防檢查為何多次無法執行，家屬至今未獲得真相，希望市府能介入了解，替大家釐清真相。