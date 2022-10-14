菲律賓央行14日表示，考慮將大幅調高利率，避免當地通膨在披索走貶下大漲。因此，可能直接再升息2或3碼。若是一次調升3碼或75個基本點，對拉抬披索匯價與降低通貨膨脹的成效較為顯著。

菲律賓披索兌一美元價位，14日在58.890至58.998之間徘徊，披索小升約0.08%。披索是亞洲貨幣市場中，表現數一數二差的，今年迄今貶幅至少13%。另外，菲國也是亞洲通膨漲幅最大的國家之一。

專家學者認為，菲律賓正面臨匯價頻頻走弱以及通膨一直上漲的雙重壓力，這對小馬可仕新政府的聲望來說很不利。菲國從年初到現在，已經大升225個基本點，也就是有9碼之多，是東南亞國家中升最多的。

表定政策利率會議在11月17日的菲律賓央行表示，聯準會的利率決定也直接牽動菲律賓的，即便已升息這麼多還是有緊縮空間。菲國一直在干預匯市，藉此防止波動過大以及阻貶披索。