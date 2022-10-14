24歲馬來西亞籍蔡姓女大生，13日遭30歲陳姓男友勒斃，陳後來吞藥輕生被救回，經多次洗胃救治，原本恍惚昏沉的陳，14日下午終於清醒，經醫師觀察後，已從加護病房轉至觀察室，但陳對案情什麼都沒說，只表示身體還是很不舒服，目前沒有辦法做筆錄。

陳男殺害女友後，返回新北市鶯歌住處尋短，送醫途中斷斷續續，向檢警表示在大東路殺害女友，還說對方之前數次輕生沒有成功，不斷拜託他他才動的手，事後他感到痛苦，決定用「她想要的方式陪她走」。

據指出，陳男後來經過多次洗胃，已將吞服的藥物排出，但持續頭腦昏沉、睡睡醒醒，一直到14日下午才完全清醒，經醫師評估後，將他從加護病房移出，轉到觀察室休養。

戒護的偵辦人員試圖詢問他的狀況，想要確認他之前講的說詞，進行正式筆錄製做，但面對檢警訊問，陳男卻什麼都不說，也不想做筆錄，只說身體不舒服需要休息。

死者馬國的父母、弟弟，14日下午也已搭機來台，預計將在晚間8時抵達桃園，再前往士林警分局協助調查及認屍。