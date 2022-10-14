陳姓男子9年前涉嫌吸毒遭警方逮捕，警方依《刑事訴訟法》第205條之2規定，對他強制採取尿液後，結果呈安非他命陽性反應，經檢方起訴，新北地方法院法官認為，該規定牴觸憲法正當法律程序聲請釋憲，憲法法庭判決違憲。這將對檢警對產生重大影響。

憲法法庭認為，檢警以非侵入性方式採取尿液而為的規範，其規定不符合憲法正當法律程序原則之要求，牴觸憲法保障資訊隱私權及免於受傷害之身體權之意旨，自本判決日起遲至屆滿2年失其效力，判決公告前已依這些規定採尿尚未終結案件，依現行規定辦理。

憲法法庭指出，相關機關應自本判決公告之日起2年內，依本判決意旨妥適修法；自本判決公告之日起至完成修法前，檢察事務官、司法警察官或司法警察依刑事訴訟法第205條之2規定以非侵入性方式採取尿液之實施，應報請檢察官核發鑑定許可書始得為之。

情況急迫時，得依刑事訴訟法第205條之2規定以非侵入性方式採取尿液，並應於採尿後24小時內陳報該管檢察官許可；檢察官認為不應准許者，應於3日內撤銷之；受採尿者得於受採取尿液後10日內，聲請該管法院撤銷之。

檢方起訴指控，陳男在2013年施用第二級毒品甲基安非他命，同年3月23日陳男遭警方在他位於新北市三重區住處內查獲，並當場扣得分裝勺3個及玻璃球吸食器1組，又經他同意採集尿液送驗後，結果呈安非他命及甲基安非他命陽性反應。

新北地方法院一審依施用第二級毒品將陳男判刑5月，可易科罰金，上訴後，新北地院二審合議庭法官饒金鳳、吳金芳及陳昭筠認為，刑事訴訟法規定，拘捕的被告只要有相當理由認為採取毛髮、唾液、尿液、聲調或吐氣得作為犯罪之證據時都可採取之，有違憲爭議。

3位法官認為，這樣的規定牴觸憲法正當法律程序及比例原則之疑義，提出釋憲聲請書聲請司法院大法官解釋，在大法官為解釋前，裁定停止審理程序。