國民黨南投縣長候選人許淑華，近期與青創團隊合作拍短片，當起「華哥外送」的外送員，主打將青年政見親送到每位青年的家中。許指出，青年政策是基於「創新永續」精神，希望透過更靈活、更有包容性的創新作為，突破南投縣面臨的先天困境，銜接各世代的生活模式；未來也將推出設立青農基金、推動噗噗共乘計畫、興建親善動物育樂園區、開設青年事務窗口，四支青年政見短片。

許淑華今（14）日在臉書發文表示，南投戲院從1920年開始營運，第三代蔡老闆接手經營後，注入創新思維，用改變、創新突破經營困境，成功轉型老戲院。而她向縣民提出三大主軸之一「創新永續」，便是希望透過更靈活、更有包容性的創新作為，突破南投縣面臨的先天困境，銜接各世代的生活模式，融合成一個老年、中年、青年均適合居住與創業的永續南投。

許淑華指出，這回她與青創團隊合作，在擁有百年歷史的南投戲院推出四支青年政見短片：

1、設立青農基金：

鼓勵有志青年返鄉務農，推動科技智慧化管理，加強農產行銷網絡的多元發展以及食品安全管理機制，並結合未來三大交通轉運中心設置常設型「南投好物專賣區」，多元行銷南投特色農產 。

2、推動噗噗共乘計畫：

服務偏鄉交通不便：辦理及擴大偏鄉在地多元車輛共享運輸服務，採預約制以體貼縣民出入需求。在協助弱勢族群就學穩定和提高長者就養就醫便利性及意願之外，培力在地民眾擔任駕駛促進就業機會。

3、興建親善動物育樂園區：

提供中途收容、醫療照護與認養服務，並設置開放式遊戲活動區，打造兼具遊樂、休閒、與友善生命的育樂園地。

4、開設青年事務窗口：

整合青年留鄉相關計畫資源，處理青年創業、就學、青年住宅、社會參與等不同面向問題，連結在地大專院校、企業和社區，營造更多創生商機與在地發展可能。

對此，許淑華強調，南投要發展成為以低碳永續為核心、以數位創新為解方的新型態城市，用智慧科技的便利融入在地傳統資產，在交通、農業、觀光，注入創新思維，她會帶領南投全面建設發展，打造一個從老到幼適合居住的環境，新的思維給大家新的南投。