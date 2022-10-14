南部一名8旬陳姓婦人，日前收到LINE自稱是中部警察局偵查隊陳姓隊長主動邀約加好友並來電問候，詢問是否投資股票，假隊長平常都是LINE文字及貼圖表示關心，但只要提及股票投資跟匯款，均透過LINE語音通話，更以公務身分聲稱股市下跌，提議陳女將手上持股賣掉或可協助操作。

假隊長要求陳女至銀行開立新帳戶及設定網路銀行，並將網銀帳號密碼提供給他操作，陳女誤信他是公務人員未加查證即按對方指示操作，還提供名下另外一個證券帳戶網銀帳號密碼給他。假隊長前後從陳女網銀帳戶轉帳12筆、計548萬元至其他帳戶，又從陳女證券網銀帳戶轉帳150萬至其他帳戶，並向銀行自稱是陳女的兒子，欲幫母親轉帳，待陳女至銀行證券找行員時才得知此事，驚覺遇上詐騙，共計遭詐騙698萬元。

北部另一名7旬黃姓家管，上周接到自稱戶政人員來電，稱有位楊女士拿黃女證件要申辦戶籍謄本，黃女稱沒有此事，隨後黃女接到自稱中正分局偵查隊黃隊長，聲稱黃女資料已流失，名下銀行帳戶更涉及槍枝、毒品及洗錢案，要求黃女加入隊長LINE ID每日回報所在位置，再要求加入假陳姓檢察官LINE ID協助偵查案件及配合調查帳戶金流，隨後透過LINE傳送假公文，聲稱要公證黃女帳戶金流，要求黃女至銀行申辦網路銀行及約定帳戶，直到3周後黃女收到對方LINE通知金流已調查結束，表示她的帳戶沒問題，待黃女至銀行刷存摺才發現遭轉出198萬元。

警方表示，詐騙集團以假冒公務機構、公務員詐騙會有3階段詐騙話術陷阱，會先以公務資訊開頭，假冒公務部門、戶政單位或健保局人員，聲稱被害人身分遭冒用、健保卡濫用遭停卡等。然後轉接給假檢警，聲稱涉及刑案、人頭帳戶、詐欺共犯等，要求收取資金控款、監管帳戶等。

刑事局呼籲，近來詐騙集團假冒公務機關名義，指示被害人申請網路銀行約定帳戶並要求提供帳號密碼，切記檢警不會監管任何的人帳戶，更不會要求設定網銀帳密或收取現金存簿，民眾聽到「身分遭冒用協助申請資金公證」、「監管帳戶」等關鍵字時，就是詐騙。