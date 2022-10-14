羅志祥今（14日）出席簽約華納音樂記者會，會後受訪也是他歷經感情風暴後首次接受媒體訪問，會否擔心被問什麼？他大方表示聊什麼都可以，提及之前與他爆出感情糾葛的2位女主角愷樂、前女友周揚青，他大方表示私下與2人都有聯繫，對於愷樂，羅志祥說一直都有關心對方：「好幾年前的事了，每個人都要往前看，向前看是最好的方式。」至於周揚青，他說：「我們一直是朋友，過年過節都會問侯。」問起周揚青的新戀情，他也大方回應：「互相祝福。」

好奇新東家有禁愛令嗎？羅志祥否認表示：「我都43歲了，目前工作為重，狗狗為重、家人為重。」對於外界將他重返演藝圈定義為「復出」，他認為從來都沒有復不復出，因為一直持續都有工作；當年爆出感情風暴暫停所有工作，事發當下他從沒想過不能回演藝圈，至於身邊是否有「雙面人」朋友，傳出負面消息後棄他而去？他認為怨不得別人，自己錯在先，尊重別人選擇離開，不能要求別人怎麼對待自己。