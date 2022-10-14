TOYOTA HIACE自2019年導入以來，憑藉著優異操控與乘坐舒適性、完善的主被動安全防護系統及超大的載貨空間，深獲台灣消費者的青睞。為能持續滿足小型商用車顧客的需求與期待，和泰車(2207)正式發表全新2023年式TOYOTA HIACE，與車主一起共創事業無限可能。

全新2023年式TOYOTA HIACE外觀設計新穎，車頭由大型保桿及水箱護罩包覆，加上車側水平特徵線設計，成功形塑HIACE霸氣俐落的外觀造型。搭載2.8L柴油渦輪增壓引擎、SCR尿素系統，及6速手自排變速箱，同時具有超小5.5米迴轉半徑，操控簡捷、便利且靈活。此外，全車系搭載TOYOTA極致安全防護系統，且具備出色的車身剛性、高耐用性，傑出的載重實力(載重可達1.1噸)及載貨容積大，滿足小型商用車顧客最重視的載重能力及空間需求。

除熱銷的上掀式尾門車型外，今年10月特別引進對開式尾門車型，讓HIACE車型選擇更完備，不論是物流載貨或精緻運送，全新HIACE將是打拚事業的好夥伴。即日起於和泰汽車商用車經銷商/長源汽車、蘭揚汽車、東部汽車營業據點正式銷售。