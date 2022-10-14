網飛（Netflix）宣布將於11月3日在美國推出最新廣告版方案，月費6.99美元。

根據最新的規劃，廣告版方案平均每一小時約有4到5分鐘的廣告，用戶無法下載電影或影集。

每則廣告大約15到30秒，企業將可以選擇廣告不出現在他們認為不當或不適合的內容。為了協助廣告商瞭解觀眾反應，尼爾森（Nielsen）將在2023年於美國採用「數位廣告收視率」（Digital Ad Ratings，DAR）。